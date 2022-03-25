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Глава ЕК сочла расчеты за газ в рублях попыткой России обойти санкции

08:20
  • пятница
  • 25 марта 2022

О переходе на российскую валюту объявил Владимир Путин

Решение России перевести расчеты с Европой за газ в рубли является попыткой обхода санкций. Такое мнение в четверг, 24 марта, высказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Европейский политик выразила убежденность в том, что выплаты за поставки российского газа в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен назвала решение России перейти в расчетах за газ на рубли односторонним и нарушающим условия контрактов. Политик объявила, что "время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло".

С учетом этого Европа не допустит обхода Москвой санкций, цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.

Президент России Владимир Путин объявил 23 марта о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. На заявления президента России моментально отреагировал валютный рынок — доллар на бирже опустился ниже 100 рублей.

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