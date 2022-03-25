Дмитрий Медведев не увидел ограничений для возврата смертной казни в России

После выхода России из Совета Европы формальные ограничения сняты

Ограничений для возвращения такой меры наказания, как смертная казнь, в России больше нет. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что в свое время побудительным мотивом для принятия ряда решений Конституционного суда, в том числе в части моратория на применение смертной казни, стало участие России в конвенциях Совета Европы. Однако теперь эти конвенции для России утратили силу.

Медведев напомнил о разъяснениях Конституционного суда относительно возможности применения в России смертной казни.

При этом замглавы Совбеза подчеркнул, что использование высшей меры наказания является сложным вопросом, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, сообщает РИА Новости.

В 1999 году КС признал неконституционным возможность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. Запрет носил временный и исключительно технический характер. Поскольку с 2010 года суды присяжных появились во всех российских субъектах, Верховный суд попросил КС дать разъяснения относительно моратория на смертную казнь. Конституционный суд России принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры.

Однако в декабре 2021 года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объяснил, что формально смертная казнь в России полностью не отменена — сделать это могут только органы законодательной, но не судебной власти.

16 марта 2022 года было официально прекращено членство России в Совете Европы — российская сторона вышла из организации по собственной воле, приняв обдуманное и взвешенное решение на фоне антироссийских санкций и бездействия международных организаций в свете ситуации на Украине.

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