ЕС создаст целевой фонд солидарности с Украиной

Средства направят на восстановление государства

Главы государств и правительств Евросоюза по результатам первого дня саммита в Брюсселе договорились сформировать целевой фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита, опубликованном в пятницу, 25 марта.

В заявлении говорится, что Евросоюз принимает во внимание "разрушения и огромные потери, причиненные Украине военной агрессией России" и готов оказать украинским властям поддержку в "восстановлении демократической Украины".

С этой целью Европа обязуется создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять в нем участие. В планах Евросоюза — проведение международной конференции стран-доноров, сообщает ТАСС.

По результатам саммита ЕС в Версале 11 марта лидеры европейских государств выразили намерение "решительно содействовать восстановлению демократической Украины", как только завершатся боевые действия в рамках специальной военной операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Звучали, в числе прочего, предложения использовать для восстановления Украины активы российских граждан и компаний, заблокированные в рамках антироссийских санкций за рубежом.

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