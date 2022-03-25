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В Думе предложили запретить коллекторов из-за санкций

09:20
  • пятница
  • 25 марта 2022

Прекратить их деятельность предлагается до стабилизации экономической ситуации

В России необходимо временно запретить деятельность коллекторских организаций в России в связи с внешним санкционным давлением. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
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В письме к премьер-министру Михаилу Мишустину парламентарий отметил принимаемые правительством России меры по минимизации последствий западных санкций. При этом Милонов заявил, что процесс полного укрепления российской экономики потребует времени.

Решение ряда иностранных компаний о прекращении деятельности в России может вызвать снижение доходов российских граждан, которые работали в этих организациях, написал Милонов. Он также указал, что обладатели кредитов в России могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по независящим от них причинам.

Поскольку этой ситуацией захотят воспользоваться коллекторы, а их активизация "негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию", депутат выступил за временный запрет деятельности коллекторских организаций — вплоть до нормализации экономической ситуации в России, сообщает RT.

24 марта правительство вновь обсудило минимизацию последствий антироссийских санкций, а также меры поддержки экономики и граждан. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал об уже принятых решениях, а также о новых мерах поддержки.

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