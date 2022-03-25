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Российские военные отразили высадку "десанта" на Курилах

08:46
  • пятница
  • 25 марта 2022

В маневрах участвуют более 3 тысяч военнослужащих

Сотни единиц техники и более 3 тысяч российских военных участвуют в учениях на Курильских островах. Противовоздушная оборона отработала обнаружение и уничтожение летательных аппаратов условного противника, который пытался выбросить воздушный десант.

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"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" в ночных условиях с закрытых огневых позиций тренируются наносить огневое поражение по целям, имитирующим боевую технику условного противника, на дистанциях до нескольких десятков километров", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах. На четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – претендует Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, заявляет, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит, передает "Интерфакс".

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