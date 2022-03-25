Половина кинотеатров в России может закрыться из-за санкций

Это связано с отказом зарубежных прокатчиков от сотрудничества

К лету 2022 года около половины кинотеатров в России могут прекратить деятельность из-за последствий антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства исследовательской компании Сomscore Роман Исаев.

Эксперт пояснил, что почти все кинотеатры России уже сократили рабочий день и уменьшили количество залов, "потому что показывать нечего". При этом эксплуатационные расходы по каждому сеансу увеличились, так как стоимость покупки ламп для проекторов, приобретаемых за валюту, возросла.

Российского контента для кинотеатров мало и он "подчас не соответствует критериям качества", отметил специалист.

Все это ведет к сокращению посещаемости и выручки кинотеатров, указал Исаев. В отсутствие мер поддержки со стороны государства половина российских кинотеатров может закрыться к лету.

Кроме прямых субсидий кинотеатры предлагают обнулить выплаты по кредитам, которые выдавались кинотеатрам и другим пострадавшим отраслям во время пандемии COVID-19 по сниженной ставке для выплаты зарплат. Кинотеатры также просят снизить налоговую нагрузку, сообщает "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения Западом антироссийских санкций ряд зарубежных киностудий объявил об отказе от проката своих фильмов в российских кинотеатрах. В частности, премьеры в России отменили Warner Bros., Sony Pictures, The Walt Disney Company.

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