Москвичей предупредили о дожде и падающем давлении

Пока сохраняется теплая погода

Волна похолодания в московском регионе начнется с небольшого дождя, который прольется на столицу в пятницу. Воздух еще сохранит тепло, термометры покажут около плюс восьми, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, кратковременный небольшой дождь, плюс 6 — плюс 8 градусов в столице, плюс 4 — плюс 9 по области. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", — цитирует Синенкова РИА Новости.

Атмосферное давление начнет понижаться, к вечеру опустится до 745 миллиметров ртутного столба. Москвичей ранее предупредили о "синоптической драме", которая разыграется в столице на выходных. Показания барометров с нынешних 750 к субботе рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут до 724 миллиметров.

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