ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о дожде и падающем давлении

09:06
  • пятница
  • 25 марта 2022

Пока сохраняется теплая погода

Волна похолодания в московском регионе начнется с небольшого дождя, который прольется на столицу в пятницу. Воздух еще сохранит тепло, термометры покажут около плюс восьми, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В Москву пришла мартовская погода
В середине февраля москвичей ждёт апрельская погода

"Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, кратковременный небольшой дождь, плюс 6 — плюс 8 градусов в столице, плюс 4 — плюс 9 по области. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", — цитирует Синенкова РИА Новости.

Атмосферное давление начнет понижаться, к вечеру опустится до 745 миллиметров ртутного столба. Москвичей ранее предупредили о "синоптической драме", которая разыграется в столице на выходных. Показания барометров с нынешних 750 к субботе рухнут до 729 миллиметров ртутного столба, в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут до 724 миллиметров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снег с дождем в Москве
Снег с дождем в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.