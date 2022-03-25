Россия открыла гумкоридор в Черном море

Москва призывает международное сообщество оказать влияние на Киев

Российские военные с помощью крылатых ракет "Калибр" уничтожили крупнейшую топливную базу ВСУ под Киевом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Группировка войск продвинулась ещё на 4 километра. Утром Россия открыла гумкоридор в Чёрном море, чтобы вывести иностранные суда.

Протяженность коридора, который открылся в пятницу в 8 утра и будет действовать ежедневно до 19 часов, составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина - три мили.

В Минобороны России подчеркивают: наша страна не создает опасности и препятствий для гражданского судоходства и призывают международное сообщество оказать влияние на украинскую сторону. Это же касается и гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из населенных пунктов.

Так, по данным Национального центра управления обороной, особенно тяжелая ситуация сейчас сложилась в Чернигове. В городе осталось около 120 тысяч человек. В основном, женщины и дети. Многие из них больны. Однако, по распоряжению городской администрации, украинские военные подорвали мост через реку Десну, а активистов инициативной группы, которые обратились к властям с просьбой об организации выхода людей, задержали. Некоторых затем расстреляли.

Жители города Рубежное в Луганской области, даже разговаривая с журналистами, по привычке присаживаются, когда слышат звук пролетающих снарядов. Но уже через несколько часов эти люди будут в безопасности. Эвакуацию организовали российские военные. От украинской армии помощи никто так и не дождался.

Напротив, "доблестные" украинские солдаты и офицеры как прятались, так и продолжают прятаться за спинами своих сограждан. Киев, Харьков, Северодонецк, Мариуполь - список преступлений против человечности ВСУ полнится ежедневно.

И одновременно ежедневно увеличивается число украинских военных, которые приняли решение сложить оружие.

"Я нашел вот эту бумажку, где написано, что город полностью окружен, что нам поддержки никакой не будет, что наши командиры все сбежали. Это я знал. И нам предложили сдаться добровольно. И мы все сдали оружие и боеприпасы. И я всем говорю, чтобы прекращали эту войну - это бессмысленно. Это просто гибель многих людей - мирных и военных", - сказал военнослужащий ВС Украины.

Они не считают это предательством или изменой присяге, просто не хотят воевать против собственного народа. Чего не скажешь об иностранных наемниках. Уже целые подразделения, в частности, американских "солдат удачи" замечены в окрестностях Киева. А на западных рубежах ЛНР и ДНР активное сопротивление Народной милиции республик все еще оказывают каратели немногих оставшихся нацистских батальонов.

А на уже освобожденные территории Украины российские военные доставляют горячее питание, продукты и теплые вещи. Накануне помощь получили жители Волновахи, Трехизбенки, Чернобаевки и еще ряда населенных пунктов Донбасса и Херсонской области.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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