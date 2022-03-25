В МИД России сравнили саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования

Альянс не принял важных решений

Сеанс внутринатовского самозомбирования - так охарактеризовали в нашем МИД экстренный саммит стран североатлантического альянса, прошедший накануне. Как отметила Мария Захарова, в Брюсселе прозвучали уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы в адрес России. Впрочем, на какие-либо серьёзные действия блок так и не решился.

Пресс-конференцию по итогам внеочередного саммита НАТО Джо Байден ожидаемо начинает с пассажей в сторону России и её президента. Байден убеждает журналистов, что Путину не удалось раздробить альянс. Организация никогда не была сплочённее. В очередной раз подчеркнул, что США и союзники стоят полностью на стороне Украины и готовы помогать ей и дальше. Впрочем, судя по ответу на вопрос о том, стоит ли государству уступить какие-либо собственные территории в угоду прекращения огня, риторика Белого дома с агрессивно ультимативной превратилась в колеблющуюся.

Хотя ещё недавно администрация Байдена заявляла, что территориальная целостность Украины не подлежит никакому сомнению. Американского лидера журналисты расспросили и о том, как идёт процесс перетягивания Китая на свою сторону против России. Судя по мимике главы Белого дома, не очень успешно.

"Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, чем с Россией. И поэтому я надеюсь, что он не станет вмешиваться", - заявил Байден.

Ответ весьма вежливый, но, очевидно, с подтекстом. Байден фактически чётко объясняет, как делать не нужно. И какие, в случае чего, последствия прилетят Китаю в случае поддержки России. Указал американский президент и на то, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса. И в очередной раз обвинил в этом российские власти, а не санкции, которыми Вашингтон и Брюссель обложили Москву. На жалость пытался давить и президент Франции. Мол, пустые полки сейчас не только в Европе - вот такие сейчас времена.

"Мы вступаем в продовольственный кризис. Другие страны так же зависят от продуктов, которые производятся на Украине и в России. Страны Северной Африки и Ближнего Востока уже испытывают сложности с продовольствием, в первую очередь, с зерновыми", - заявил Эммануэль Макрон.

Сложности испытывает не только продовольственная отрасль, но и энергетическая. Одна из причин евротура Байдена - убеждение партнёров вместо российского газа покупать американский - демократический. Впрочем, очевидно пока полностью разрубить торговые отношения с Москвой Европа не то чтобы стремится.

"Санкции должны иметь большее влияние на российскую сторону, а не на европейскую. Мы не собираемся воевать сами с собой и не пойдем на санкции, которые нас ослабят", - отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Зато Польша готова хоть сейчас отказаться от всего российского и двумя руками проголосовать за американскую альтернативу. В перечень входит и газ, и военные базы - лишь бы США не покидали регион.

"Польше и Европе нужно больше Америки, как в военном, так и в экономическом измерениях. Об этом я буду говорить с президентом США", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Своему президенту вторит и премьер страны. По словам Моравецкого, украинцы сейчас сражаются за весь Европейский союз и каждого его жителя. Вот только, кажется, такие громкие речи - лишь попытка ослабить бдительность. Бывший депутат Рады Илья Кива в своих соцсетях опубликовал карту Украины, которую показали по польскому ТВ. На картинке Львовская область вошла в состав Польши. Впрочем, экс-депутат не уточнил, в каком контексте обсуждали эту карту поляки.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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