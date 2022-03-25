Китай призвал США объяснить свои военные биологические программы

Деятельность Вашингтона на Украине должна быть предъявлена мировому сообществу

Следственный комитет возбудил уголовное дело о разработке на Украине биологического оружия массового поражения. Ведомство изучает документы, переданные нашим Минобороны, согласно которым в соседней стране действовали десятки американских лабораторий, чья деятельность была направлена на подрыв безопасности России. Объяснить мировому сообществу цель своих биологических разработок за рубежом потребовал от Вашингтона Пекин.

Китай недвусмысленно требует от США раскрыть карты. Деятельность на Украине по части военно-биологических исследований, в которую были вовлечены 30 украинских лабораторий, должна быть предъявлена мировому сообществу, считают в Поднебесной. Страна, всегда выступавшая за полный запрет биологического оружия, уничтожение арсеналов и недопущение разработок в этой сфере, просит США объяснить цели военных биологических программ, а также согласиться на проведение многосторонней инспекции.

"Призываем США занять открытую, прозрачную и ответственную позицию, серьёзно отнестись к озабоченности мирового сообщества, действительным образом выполнить свои обязательства по международным конвенциям, дать исчерпывающие объяснения по поводу осуществляемых ими внутри страны и за рубежом военных биологических программ и дать согласие на их многостороннюю проверку", - заявил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая У Цянь.

Исходящие угрозы нельзя игнорировать. Официальный представитель Министерства обороны Китая старший полковник У Цянь подчеркнул, что США, которые проводят больше военно-биологических мероприятий, чем любая другая страна, имеют 336 биолабораторий в 30 странах мира. Если в лабораториях Украины Америка вела только научные исследования и наблюдения за болезнями, то почему Пентагон принимал в этом активное участие? Тем же вопросом задается и наша страна.

СК России квалифицировал создание при поддержке США секретных биологических лабораторий на Украине по статье о разработке биологического оружия массового поражения. В уголовном кодексе нашей страны в статье 355 главы "Преступления против мира и безопасности человечества" предусматривается ответственность за разработку и производство биологического оружия, так и других видов оружия массового поражения. Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Мы запросили у Минобороны России имеющиеся документы, а в рамках уголовного дела, которое возбудили по статье о разработке и производстве биологического оружия массового поражения, устанавливаем обстоятельства произошедшего", - сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

По данным войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, к финансированию биолабораторий на Украине причастны инвестиционный фонд, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса. Следовательно, американский президент Джо Байден должен объясниться - ведь в материалах о работе биолабораторий на Украине фигурирует имя его сына. Такое мнение в Telegram-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По логике, Конгресс США должен начать собственное расследование, а президент США обязан разъяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий. В свою очередь, вопрос об обстоятельствах, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, будет в приоритетном порядке рассмотрен Комиссией по парламентскому расследованию.

Ранее Госдума и Совфед заявили о создании совместной комиссии. Одной из первых, по заявлению Володина, должна быть опрошена замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Которая, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США 9 марта, признала, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил России.

Тем временем президент США Джо Байден, что называется, "ушёл в несознанку", заявив, что Соединенные Штаты якобы не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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