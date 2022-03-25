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Эксперты "Валдая" обсудили новые вызовы в цифровой сфере

14:58
  • пятница
  • 25 марта 2022

Необходимо выработать новые правила

Информационная безопасность, политизация интернет-платформ и как противостоять новым вызовам в цифровой сфере. Эти темы обсудили на дискуссионной площадке Международного клуба "Валдай".

В дискуссиях приняли участие иностранные эксперты. Они сошлись во мнении, что транснациональные компании всё чаще занимаются продвижением интересов конкретных групп и государств. Интернет из общественного блага превратился в инструмент геополитической борьбы. Западные компании - владельцы ведущих цифровых площадок - открыто распространяют дезинформацию и блокируют материалы неугодных СМИ. В этих условиях необходимо выработать новые правила, согласно законодательству.

"В какой-то степени цифровая среда, может быть, даже должна функционировать, как функционируют врачи, да? Они же лечат исходя из принципа равенства. Я вообще думаю, что одна из самых жутких проблем современности - это то, что несмотря ни на что, мир становится всё более взаимно зависимым. А вот возможность регулирования этой взаимозависимости, она развивается не так быстро, как взаимозависимость, и возникает некоторый дисбаланс", - рассказал председатель совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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