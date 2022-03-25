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Вице-мэр Ракова: Общая готовность пяти новых скоропомощных комплексов составляет 50%

09:28
  • пятница
  • 25 марта 2022

Завершить строительство всех комплексов планируется в 2022-2023 годах

Работы по строительству скоропомощных комплексов при пяти крупнейших многопрофильных стационарах в Москве завершены уже наполовину. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, в этом году будет сдан комплекс в больнице имени Вересаева.

"Они помогут на порядок повысить качество, эффективность и, самое главное, оперативность оказания экстренной медицинской помощи. Все пять больниц, где сегодня возводятся такие корпуса, - это крупнейшие стационары города с удобной территориальной доступностью для быстрой транспортировки пациентов из любого района столицы", - сообщила Ракова.

Скоропомощные комплексы при больницах имени Боткина, имени Вересаева, имени Филатова, имени Буянова, а также при институте скорой помощи имени Склифосовского.

Завершить строительство всех комплексов планируется в 2022-2023 годах.

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Строительство скоропомощного стационарного комплекса на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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