Собянин поздравил работников культуры Москвы с профессиональным праздником

День работника культуры в России отмечается 25 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 25 марта, поздравил с Днем работника культуры всех сотрудников культурно-развлекательных и досуговых учреждений столицы.

Градоначальник напомнил, что 25 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции было принято решение о приостановлении работы библиотек, культурных центров и кинотеатров, а также о запрете всех культурно-развлекательных и досуговых мероприятий. В дальнейшем эти ограничения то ослабевали, то вводились вновь.

Столичные власти помогли городским учреждениям культуры пережить "дни закрытых дверей", направив свыше 9,7 млрд рублей на выплату зарплаты и покрытие текущих расходов. Однако главную работу проделали сами работники культуры, подчеркнул Собянин.

В кратчайшие сроки московская культура перешла в онлайн, а при первой возможности театры, музеи и библиотеки вновь открывали свои двери.

Несмотря на сложности, столичные власти не прерывали масштабную городскую программу модернизации детских школ "Искусство – детям" и в целом продолжали развитие материально-технической базы столичной культуры.

15 марта 2022 года все коронавирусные ограничения были сняты, и москвичи вновь идут в театр, музей, библиотеку или на концерт.

В своем личном блоге Сергей Собянин поблагодарил работников культуры за терпение, силу духа и преданность москвичам. Мэр Москвы подчеркнул, что работники культуры помогли справиться с пандемией, а также отметил, что их труд и талант очень важны для столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что все городские программы — в том числе в области культуры — будут реализованы, несмотря на внешнее санкционное давление. Власти Москвы исполнят все то, что обещали гражданам, подчеркнул градоначальник.

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