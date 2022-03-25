Минобороны показало уничтожение "Искандерами" базы наемников на Украине

Вероятность того, что пострадают мирные граждане, сведена к нулю

Работу расчетов оперативно-тактического комплекса "Искандер" на Украине показало Минобороны России. Удар был нанесен высокоточным оружием по базе подготовки иностранных наемников.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" была уничтожена база подготовки иностранных наемников", - говорится в сообщении военного ведомства.

Командир расчета "Искандера" сравнил действия экипажа с работой хирурга. По словам российских военных, поскольку было применено высокоточное оружие, вероятность того, что при уничтожении здания пострадают мирные граждане, практически сведена к нулю. Кроме того, благодаря применению фугасной проникающей боевой части здание длиной в 60 метров, где располагался иностранный легион, было почти полностью разрушено.

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