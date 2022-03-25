"Аналогов в мире нет": российские ракетчики рассказали о работе "Искандеров"

Минобороны России показало работу экипажей

Ювелирная точность, эффективность и надёжность. Оружие, которому нет аналогов в мире. Речь о российском ракетном комплексе "Искандер-М", который в эти дни успешно применяют в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Оперативность, сверхманёвренность и высокая точность поражения целей. Ракетный комплекс, который славится на весь мир. Самоходная установка с грозными "Искандерами" выдвигается к огневой точке. И вот уже финальный этап подготовки к пуску.

До пуска пройдут считаные минуты. Снаряд летит строго по заданной траектории и попадает точно в цель. Мишенями выступают только военные объекты украинской армии и националистов. Снайперская точность нашего сверхмощного оружия позволяет. В этот раз уничтожена тренировочная база ВСУ и иностранных наёмников.

"Было поражено здание, в котором располагался иностранный легион. Так как была применена фугасная боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено и противник был поражён. Есть гордость, потому что родина доверила такой мощный комплекс, которому, можно сказать, нет аналогов в мире", - сказал начальник расчёта СПУ.

Нет аналогов в мире и по способности обходить системы противовоздушной обороны противника. "Искандер" практически неуловим. Это признают и на Западе. Ракеты оснащены специальными ловушками, которые обманывают радары.

Большая дальность полёта, ювелирная точность, быстрота развёртывания и трудность перехвата - неоспоримые преимущества "Искандеров". В ходе спецоперации по защите Донбасса наши военные показывают мастерство не только на Земле, но и в небе. Превосходное владение штурвалом демонстрируют экипажи ударных вертолётов Ка-52. В этот раз уничтожены опорный пункт националистов и бронетехника ВСУ.

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах российских военных. Командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов вместе со своим расчетом прикрывал наши подразделения от авиации противника и уничтожил пять беспилотников "Байрактар" и бомбардировщик Су-24.

Экипаж танка майора Евгения Крылова обнаружил группу украинских диверсантов, открыл огонь и ликвидировал два бронетранспортера, один танк и 20 националистов. Командир взвода батальона связи, старший лейтенант Хусейн Гадаев спас жизнь сослуживцу и, несмотря на тяжёлое ранение, устранял повреждения линий связи, пока не потерял сознание.

Командир отделения сержант Валентин Кузаков, рискуя жизнью, подобрался к огневой точке националистов и взорвал её. Героизм и отвага наших военных помогают развивать наступление и освобождать населённые пункты от националистов.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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