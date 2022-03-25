Кабмин взял под контроль ситуацию с иностранными лекарствами

Речь идет о жизненно необходимых и важнейших препаратах

Ситуацию с иностранными лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов будет контролировать оперативная рабочая группа правительства. Она будет наблюдать за медикаментами и медицинскими изделиями, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты.

Оперативная группа была создана в январе 2022 года, во время распространения в России нового штамма коронавируса. Она должна обеспечивать взаимодействие федеральных органов власти и регионов. Возглавляет группу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Предполагается, что мониторинг будет осуществляться по перечням лекарственных препаратов и медицинских изделий, сформированным Минздравом России совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России и Минпромторгом России", - говорится в пресс-релизе кабмина.

На основе собранных данных будет оцениваться ситуация как с наличием лекарственных препаратов, так и с ценами на них. Благодаря такому мониторингу правительство сможет быстро принять мерыи предотвратить дефицит.

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