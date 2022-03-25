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СКР возбудил более 500 дел по событиям на Украине

10:20
  • пятница
  • 25 марта 2022

Фигурантами стали более 180 человек

С 2014 года Следственный комитет России возбудил более 500 уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине, фигурантами которых являются 180 лиц. Об этом рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

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Фигурантами этих дел являются в том числе высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины: бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и другие.

За время следствия были допрошены более 160 тысяч человек, признаны потерпевшими более 32 тысяч человек, в том числе около четырех тысяч несовершеннолетних, рассказал Бастрыкин.

Только с 17 февраля следователями центрального аппарата СКР было возбуждено более 80 уголовных дел. Бастрыкин выразил уверенность в том, что материалы этих дел и рассказы жителей Донбасса и Украины, вынужденных покидать свои дома, станут доказательствами преступлений украинского режима в суде.

Глава СКР рассказал, что сотрудники ведомства вошли в состав оперативных штабов в ДНР и ЛНР, оказывают жителям республик юридическую помощь, разъясняют особенности законодательства, при необходимости помогают в оформлении документов, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка ракетой "Точка-У" и гибели мирных жителей. Следователи устанавливают украинских военнослужащих, отдавших незаконный приказ о применении ракеты.

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