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Apple приостанавливает поддержку карт "Мир" в Apple Pay

10:31
  • пятница
  • 25 марта 2022

Нельзя внести новые и использовать уже привязанные

Платежный сервис Apple Pay перестанет поддерживать карты "Мир".

Об этом компания Apple проинформировала Национальную систему платежных карт (НСПК). Ранее загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.

"С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней", - говорится в сообщении.

Ранее в России перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay для держателей Visa и MasterCard.

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