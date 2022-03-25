Apple приостанавливает поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Нельзя внести новые и использовать уже привязанные

Платежный сервис Apple Pay перестанет поддерживать карты "Мир".

Об этом компания Apple проинформировала Национальную систему платежных карт (НСПК). Ранее загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.

"С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней", - говорится в сообщении.

Ранее в России перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay для держателей Visa и MasterCard.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"