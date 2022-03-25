Путин присудил премии молодым деятелям культуры за 2021 год

Награды присуждают в День работника культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении президентских премий для молодых деятелей искусства за 2021 год. Документ подписан по предложению Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Лауреатами премий стали балерина Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская, режиссер Дмитрий Сердюк.

Глава государства также присудил премии президента Российской Федерации в области литература и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года.

Их обладателями стали режиссер и художественный руководитель Детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян, художественный руководитель Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов и генеральный директор ООО "ХПС Придум" Никита Сазонов.

Премии присуждены в День работника культуры, который отмечается 25 марта, сообщает ТАСС.

2 февраля в Кремле чествовали выдающихся россиян. Владимир Путин вручил государственные награды представителям разных профессий и сфер деятельности, которые своим трудом и талантом вносят большой вклад в развитие России. За заслуги перед государством отмечены более 20 человек, в том числе работники культуры.

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