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Роспотребнадзор отменил антиковидные ограничения в школах

10:39
  • пятница
  • 25 марта 2022

Также летние лагеря разрешили загружать на 100%

Ряд антиковидных мер в общеобразовательных организациях отменен. Соответствующее постановление опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор. В частности, отменяется требование о предъявлении медицинской справки, если ребенок был в контакте с больным коронавирусом.

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"Отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета… по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой", - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, ведомство разрешило увеличить загрузку летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости. Также разрешены массовые мероприятия в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

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