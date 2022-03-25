ЦБ отверг риск утраты из-за санкций золота из российских резервов

Западные санкции против России направлены на блокировку резервов Центробанка

Все золото из золотовалютных резервов России находится в хранилищах на территории страны. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в пресс-службе Центробанка.

При этом регулятор объяснил, что полностью хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны — "это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов". По этой причине Центробанк не хранил все золотовалютные резервы внутри страны.

Способа сделать так, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, нет, подчеркнули в ЦБ. Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена.

Однако после заморозки резервов Банка России в долларах и евро власти России применили, по сути, зеркальную меру. Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.

Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии.

В ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму, сообщается на официальном сайте ЦБ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите республик Донбасса. После этого западные государства ввели и неоднократно расширили антироссийские санкции. В частности, Запад заморозил активы России примерно на 300 млрд евро. Это часть золотовалютных резервов, включая ЦБ и Фонд национального благосостояния.

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