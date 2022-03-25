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Финляндия закрывает железнодорожное пассажирское сообщение с Россией

11:41
  • пятница
  • 25 марта 2022

Эта мера начнет действовать 28 марта

Поезда Allegro, обеспечивающие пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией, с 28 марта прекратят ходить. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал финский оператор VR Group.
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В компании еще 1 марта заявляли о прекращении сотрудничества с "Российскими железными дорогами" из-за ситуации на Украине. Однако тогда было решено продолжить пассажирские перевозки на поезде Allegro , чтобы VR Group могла обеспечить возвращение финнов домой из России, сообщает "Интерфакс".

24 марта министр управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен объявила, что движение поездов больше не является целесообразным, поэтому их движение прекратят.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите республик Донбасса. После этого западные государства ввели и неоднократно расширили антироссийские санкции. Для российских самолетов закрыто воздушное пространство ряда стран. При этом Черногория, которая уже закрыла свое небо для России, решила ужесточить условия безвизового режима для россиян.

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