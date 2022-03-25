"Ночные охотники" уничтожили 24 бронемашины ВСУ

В числе подбитых машин – семь танков

Более 20 единиц боевой техники ВСУ уничтожили за прошедшую ночь российские вертолетчики. Среди подбитых бронемашин – семь танков, сообщили в Минобороны.

"Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков, пять БМП и три БТР", - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по информации Конашенкова, авиация России поразила 51 украинский военный объект. В частности, уничтожены два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и радиолокатор С-300 в районе Днепропетровска, передает ТВЦ. Кроме того, нанесены удары по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, поражены 26 районов сосредоточения боевой техники противника.

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