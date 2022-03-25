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Эксперты: ажиотажный спрос на сахар - результат спекуляций

11:19
  • пятница
  • 25 марта 2022

Инвестировать сбережения в сахар не имеет смысла

Возросший за последние недели ажиотажный спрос на сахар является результатом спекуляций.

Россия имеет достаточное количество запасов сахара на складах заводов и в оптовом звене с учетом поступающего импортного сахара в рамках льготной квоты, заявил агентству "Москва" председатель Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин.

Однако затраты на проведения полевых работ и подготовку сахарных заводов увеличились, и сахарные заводы вынуждены были скорректировать цены. Тем не менее, сахар был и остается самым доступным из видов продовольствия, подчеркнул Бодин.

В августе на внутренний рынок поступит сахар из нового урожая сахарной свеклы. В этом году ожидается производство сахара выше уровня внутреннего потребления за счет увеличения посевных площадей и достаточного уровня влаги в почве.

"Инвестировать сегодня свои сбережения в сахар не имеет смысла", - добавил председатель Союзроссахара.

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