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Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине

11:20
  • пятница
  • 25 марта 2022

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

Вооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации по защите республик Донбасса, установили контроль еще над пятью населенными пунктами на Украине. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Как уточнил Конашенков, за ночь группировка российских сил продвинулась еще на четыре километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое.

В настоящее время российские военные развивают наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил, сообщает РИА Новости.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите республик Донбасса. 24 марта в российском Минобороны рассказали, что город Изюм в Харьковской области полностью контролируется Вооруженными силами России.

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