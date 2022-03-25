Российские военные взяли под контроль еще пять населенных пунктов на Украине

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

Вооруженные силы России, выполняющие задачи спецоперации по защите республик Донбасса, установили контроль еще над пятью населенными пунктами на Украине. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, за ночь группировка российских сил продвинулась еще на четыре километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный партизан, Ставки и Троицкое.

В настоящее время российские военные развивают наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил, сообщает РИА Новости.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите республик Донбасса. 24 марта в российском Минобороны рассказали, что город Изюм в Харьковской области полностью контролируется Вооруженными силами России.

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