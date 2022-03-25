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В России госпитализированы еще 4212 человек с коронавирусом

11:18
  • пятница
  • 25 марта 2022

Выявлено 25382 случая

За сутки в России госпитализированы 4212 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 25382 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 1086 человек, из них госпитализирован только 196.

Выздоровели за сутки 61860 человек. Скончались 398 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17715390 человек. Умерли 366618 зараженных. Вылечились 16545756 заболевших.

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