Самолет Новосибирск-Благовещенск экстренно сел в Иркутске

На борту 200 пассажиров
Самолет Airbus А321neo авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс из Новосибирска в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в Иркутске.
По предварительным данным, сработал датчик падения давления масла в двигателе. Борт благополучно приземлился в Иркутске. СКР на транспорте начал проверку.
На борту находились 200 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Люди вылетели в Благовещенск резервным бортом, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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