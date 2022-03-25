Самолет Новосибирск-Благовещенск экстренно сел в Иркутске

На борту 200 пассажиров

Самолет Airbus А321neo авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс из Новосибирска в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в Иркутске.

По предварительным данным, сработал датчик падения давления масла в двигателе. Борт благополучно приземлился в Иркутске. СКР на транспорте начал проверку.

На борту находились 200 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Люди вылетели в Благовещенск резервным бортом, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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