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Венгрия отказалась пропускать оружие для Украины через свою территорию

11:38
  • пятница
  • 25 марта 2022

Власти не готовы подвергать риску жизни своих граждан

Поставки оружия Украине через территорию Венгрии Будапештом не рассматриваются. Это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность граждан страны, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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"Мы понимаем, что для президента Украины Украина и украинский народ важнее всего. Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию", - заявил Сийярто.

В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Венгерский министр отметил, что подобный груз сразу станет целью для уничтожения. Подвергать риску жизнь и безопасность венгров в Будапеште не готовы. Сийярто напомнил, что днем ранее, на саммите премьер-министров Евросоюза, президент Украины Владимир Зеленский повторил свои хорошо известные европейцам требования: разрешить поставки оружия через Венгрию и прекратить покупать природный газ и нефть у России, передает РИА Новости.

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