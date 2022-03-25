Венгрия отказалась пропускать оружие для Украины через свою территорию

Власти не готовы подвергать риску жизни своих граждан

Поставки оружия Украине через территорию Венгрии Будапештом не рассматриваются. Это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность граждан страны, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы понимаем, что для президента Украины Украина и украинский народ важнее всего. Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию", - заявил Сийярто.

В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Венгерский министр отметил, что подобный груз сразу станет целью для уничтожения. Подвергать риску жизнь и безопасность венгров в Будапеште не готовы. Сийярто напомнил, что днем ранее, на саммите премьер-министров Евросоюза, президент Украины Владимир Зеленский повторил свои хорошо известные европейцам требования: разрешить поставки оружия через Венгрию и прекратить покупать природный газ и нефть у России, передает РИА Новости.

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