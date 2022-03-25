США и ЕС начали работу по снижению зависимости от российских энергоресурсов

И по защите Украины

США и Евросоюз создали рабочую группу для снижения зависимости от российских энергоресурсов.

Решение приняли американский президент Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в заявлении Белого дома. Вашингтон и Брюссель намерены производить возобновляемый водород для замещения ископаемого топлива.

Кроме того, США и ЕС условились работать диверсификацией поставок сжиженного природного газа (СПГ) и над сокращением потребности в природном газе. Группа также будет заниматься над обеспечением энергетической безопасности Украины и ЕС.

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