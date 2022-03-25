Лукашенко задумался над блокировкой YouTube в Белоруссии

При этом глава государства подчеркнул, что нужно взвесить все "за" и "против"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность блокировки в стране видеохостинга YouTube. Об этом глава государства рассказал на совещании о текущих проблемах средств массовой информации.

Лукашенко заявил, что "идет глобальная информационная война, участниками которой мы являемся". Он призвал белорусские СМИ удерживать фокус внимания аудитории, а также "просвещать, разъяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии".

По словам белорусского лидера, "заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно". Однако Лукашенко призвал сначала взвесить все "за" и "против" и принять обдуманное решение.

Лукашенко отметил, что теоретически блокировка YouTube и зарубежных соцсетей в Белоруссии вероятна, "если все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред", сообщает агентство "БелТА".

В России надзорные ведомства отмечают нарушения в работе YouTube. Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространение угроз в адрес российских граждан на своем сервисе YouTube. По данным ведомства, там транслируют рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии.

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