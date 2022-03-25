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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 477 миллионов

12:01
  • пятница
  • 25 марта 2022

В США количество заразившихся приблизилось к 80 миллионам

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 477 миллионов. Последнюю информацию по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 475,7 миллиона
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По данным, полученным к утру 25 марта, количество зараженных коронавирусом за время пандемии составило 477 382 359. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 6 109 743 пациента.

Больше всего заражений коронавирусом выявлено в США, число приблизилось вплотную к 80 миллионам (79 888 605 человек). На втором месте Индия с показателем в 43 016 372. В следующей за ней Бразилии количество выявленных случаев COVID-19 достигло 29 775 568, сообщает сайт университета.

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