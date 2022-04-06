Каким запомнится Владимир Жириновский. Фотогалерея

Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни

Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", - написал Володин в своем Telegram-канале.

О том, каким был Владимир Жириновский - в нашей фотогалерее.

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