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Каким запомнится Владимир Жириновский. Фотогалерея

13:19
  • среда
  • 06 апреля 2022

Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни

Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", - написал Володин в своем Telegram-канале.

О том, каким был Владимир Жириновский - в нашей фотогалерее.

 

 

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
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