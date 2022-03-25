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Росздравнадзор объявил о наличии всех необходимых лекарств в России

12:22
  • пятница
  • 25 марта 2022

Ведомство отчиталось о результатах мониторинга наличия препаратов

На российском рынке имеются все необходимые лекарства. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
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По поручению правительства России ведомство на постоянной основе проводит мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы МДЛП (мониторинг движения лекарственных препаратов), которая дает возможность увидеть количество всех лекарств, находящихся в обороте на фармацевтическом рынке, вплоть до последней упаковки в самом отдаленном районе.

Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства в России есть. При этом препараты производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году, подчеркнул Росздравнадзор.

В ведомстве рассказали, что применяемый для лечения щитовидной железы левотироксин натрия обеспечен в России в годовой потребности. За первую половину марта 2022 года было реализовано около 3 млн упаковок этого препарата, что в шесть раз превышает показатель первой половины февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ситуацию с иностранными лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов будет контролировать оперативная рабочая группа правительства. Она будет наблюдать за медикаментами и медицинскими изделиями, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты.

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