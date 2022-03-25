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Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

12:08
  • пятница
  • 25 марта 2022

Его состояние тяжелое, подтвердил спикер Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения СМИ о смерти Владимира Жириновского. По его словам, лидер ЛДПР жив, но находится в тяжелом состоянии.

"Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - приводит слова Володина агентство РИА Новости.

В свою очередь, Минздрав России сообщил, что состояние Жириновского стабильное. Ему оказывается вся возможная медицинская помощь.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Владимир Жириновский скончался. Последние сутки он якобы провел в коме.

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