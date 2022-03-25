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Киев решил объявить певицу Чичерину в международный розыск

12:31
  • пятница
  • 25 марта 2022

Утверждают, что артистка посягала на территориальную целостность Украины

Российскую певицу Юлию Чичерину объявят в международный розыск. Генпрокуратура Украины и СБУ решили перевести артистку в статус подозреваемой по делу о посягательстве на территориальную целостность Незалежной и надругательстве над государственными символами.

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"Украинские прокуроры… и следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины совместно приняли решение об изменении вашего процессуального статуса и отныне вы подозреваемое лицо... Украинские прокуроры в самое ближайшее время инициируют процесс объявления вас в международный розыск", - написала в соцсети генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Чичерина пополнила длинный список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину за заявления о принадлежности Крыма России, напоминает ТАСС. Однако рок-певица попала на украинскую территорию – в Запорожскую область - вместе с российскими миротворцами. В Энергодаре артистка лично сняла с крыши мэрии украинский флаг.

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