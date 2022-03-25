Эрдоган закрыл тему передачи С-400 Украине

Президент Турции заявил, что речь об этом даже не идет

Турция не собирается больше обсуждать вероятность передачи зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", купленных у России, Украине. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что комплексы С-400 являются собственностью Турции, поэтому тема их передачи кому-либо закрыта, об этом больше речь не идет, сообщает РИА Новости.

Эрдоган также заявил, что власти Турции не смогут присоединиться к санкциям против России, так как не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, сообщает ТАСС.

Ранее Пентагон подтвердил, что обсуждает с Турцией отправку Украине зенитных ракетных систем С-400, приобретенных у России, в обмен на снятие санкций с Анкары, введенных Вашингтоном за покупку российского вооружения, и возвращение ее в программу поставок американских истребителей F-35.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, побывавшая в Турции в начале марта, называла тему С-400 у Турции долгосрочной проблемой и заявляла, что ее пора решить. Однако конкретные варианты чиновница не называла, отмечая, что "все зависит от обстоятельств".

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