ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган закрыл тему передачи С-400 Украине

13:02
  • пятница
  • 25 марта 2022

Президент Турции заявил, что речь об этом даже не идет

Турция не собирается больше обсуждать вероятность передачи зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", купленных у России, Украине. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция отказалась передавать С-400 Украине

Глава государства подчеркнул, что комплексы С-400 являются собственностью Турции, поэтому тема их передачи кому-либо закрыта, об этом больше речь не идет, сообщает РИА Новости.

Эрдоган также заявил, что власти Турции не смогут присоединиться к санкциям против России, так как не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, сообщает ТАСС.

Ранее Пентагон подтвердил, что обсуждает с Турцией отправку Украине зенитных ракетных систем С-400, приобретенных у России, в обмен на снятие санкций с Анкары, введенных Вашингтоном за покупку российского вооружения, и возвращение ее в программу поставок американских истребителей F-35.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, побывавшая в Турции в начале марта, называла тему С-400 у Турции долгосрочной проблемой и заявляла, что ее пора решить. Однако конкретные варианты чиновница не называла, отмечая, что "все зависит от обстоятельств".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.