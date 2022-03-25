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В ЛДПР назвали "грязной провокацией" сообщения о смерти Жириновского

12:27
  • пятница
  • 25 марта 2022

Состояние лидера ЛДПР стабильное

В ЛДПР опровергли сообщения о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Его состояние оценивается как стабильное.

Как рассказали в ЛДПР, в пятницу врачи отправили Жириновского на "плановую процедуру". Никаких перемен в его здоровье нет, заверили в партии.

"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР", - говорится в заявлении партии в телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Владимир Жириновский скончался. Последние сутки он якобы провел в коме. Почти сразу эту информацию опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин и Минздрав.

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