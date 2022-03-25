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Сообщившему о смерти Жириновского сенатору предложили сложить полномочия

12:41
  • пятница
  • 25 марта 2022

Член Совфеда распространил недостоверную информацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рекомендовал сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти Жириновского, сложить полномочия.
Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

"Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь Пронюшкин уже принес извинения за публикацию ложной информации и заявил, что все причастные к публикации понесут наказание.

"Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации и Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удален, причастные к публикации – понесут ответственность", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Владимир Жириновский скончался. Последние сутки он якобы провел в коме. Почти сразу эту информацию опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин и Минздрав.

В ЛДПР назвали "грязной провокацией" сообщения о смерти своего лидера. Состояние Жириновского стабильное.

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