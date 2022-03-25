Ефимов: Город не будет увеличивать инвесторам стоимость рассрочки земельных платежей

Столичные инвесторы до конца 2022 года, получая рассрочку по платежам при оформлении земельных участков под строительство, будут уплачивать 9,5% за ее пользование вместо новой ключевой ставки 20%, принятой Центробанком.

"Мэр Москвы принял решение не привязывать процент за пользование рассрочкой по платежам арендаторов и собственников земельных участков к действующей ключевой ставке Центрального банка РФ и "заморозить" его на прежнем уровне - 9,5%", - сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы могут получить рассрочку до шести лет по платежам за первый год аренды при изменении цели предоставления земельного участка, вида разрешенного использования, реализации масштабных инвестпроектов, а также в случае предоставления земли для завершения строительства.

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