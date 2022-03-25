Минздрав рассказал о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР остается в больнице

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в Министерстве здравоохранения России.

Пресс-служба ведомства подчеркнула, что врачи продолжают оказывать Жириновскому всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, сообщает АГН "Москва".

В феврале стало известно, что Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. При этом в ЛДПР отмечали, что лидер партии чувствует себя нормально и продолжает работать из больницы.

25 марта в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский якобы скончался. Вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского. По его словам, лидер ЛДПР жив, но находится в тяжелом состоянии.

Недостоверную информацию о Жириновском распространил член Совета Федерации Александр Пронюшкин. Он принес извинения за публикацию ложной информации и заявил, что все причастные к публикации понесут наказание. Спикер Госдумы порекомендовал сенатору сложить полномочия.

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