Китай выразил обеспокоенность в связи с запуском северокорейской ракеты

Снаряд пролетел более тысячи километров

Северная Корея подтвердила, что провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты. О том, как это было, зрителям рассказали в эфире национального телевидения.

Помпезный видеоролик снят в стиле голливудского кино. Главный герой - Ким Чен Ын в чёрной кожаной куртке и солнцезащитных очках - инструктирует военных и контролирует процесс.

Известно, что снаряд пролетел более тысячи километров. Максимальная высота превысила шесть тысяч километров. Пхеньян четыре года не запускал ракет этого типа.

По заявлению лидера КНДР, страна готовится к длительному противостоянию с Вашингтоном. США и Япония осудили запуск. МИД Китая выразил обеспокоенность, сообщает "ТВ Центр".

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