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Владимир Ефимов: Девелоперам снизят плату за аренду земельных участков за 2023 год

13:12
  • пятница
  • 25 марта 2022

Заявление можно оформить в свободной форме

В Москве плата за аренду городских земельных участков под строительство за 2023 год будет снижена.
Владимир Ефимов: в Москве приняты меры поддержки девелоперов

Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Это сделано для того, чтобы поддержать отрасль в новых экономических условиях.

Таким образом, девелоперы смогут сэкономить на аренде, что, в свою очередь, снизит себестоимость их проектов.

Чтобы воспользоваться новой мерой поддержки, арендаторам необходимо обратиться в департамент городского имущества Москвы через онлайн-сервис "Электронная приемная" или по почте. В обращении следует указать реквизиты договора аренды, его адресного ориентира и кадастрового номера.

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