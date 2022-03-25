На станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро идут отделочные работы

Строительство БКЛ московского метро идет с опережением графика

Станция "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро будет достроена до конца этого года. А в начале следующего её откроют для пассажиров. Там уже установлены эскалаторы. Идут отделочные работы. Чем еще удивит новая станция?

На юге столицы топонимический казус - на Коломенской улице раскинулся "Кленовый бульвар". Эта станция считается неглубокой - уходит вниз на 28 метров, при этом это одна из самых масштабных строек большого подземного кольца.

Техническая начинка будущей станции скоро скроется под землей - уже началась обратная засыпка котлована, который считается самым длинным в истории московского метро. Его протяженность - около 700 метров. Кроме самой станции "Кленовый бульвар", здесь строятся тупики для составов Большой кольцевой линии и пункт технического осмотра.

Станция "Кленовый бульвар" входит в восточный участок Большой кольцевой линии, вместе с "Нагатинским Затоном", "Печатниками" и "Текстильщиками". Длина участка - больше десяти километров, а общая готовность - 60 процентов.

"На всех четырех станционных комплексах одновременно на сегодняшний день ведутся работы - как возведение основных конструкций, так и отделочные работы пассажирской зоны, блока технических помещений и монтаж инженерных систем", - сообщил директор по строительству объектов метро "МИП-Строй 1" Павел Ильин.

Здесь круглосуточно работают больше тысячи человек. Тоннель новой станции прошел фактически под парком "Коломенское" и строителям удалось не задействовать заповедную территорию.

В будущем дизайне "Кленового бульвара" - перекличка с главной исторической достопримечательностью парка - архитектурой дворца Алексея Михайловича. Платформы на "Кленовом бульваре" береговые, составы будут ходить по центру. Уже началась отделка станции - используются прочные и экологичные материалы. Здесь будет много света, при этом сами светильники будут спрятаны.

"Свет у нас реализуется за счет покрытия "Суперзеркало" - здесь алюминиевая панель, верхним слоем которой будет нержавеющая сталь. И светильников, которые расположены за гранитной стеной. Они будут невидимы, но отражение от света будет распространяться по зеркалу и по светлой потолочной панели", - рассказал ведущий инженер АО "Мосинжпроект" Виталий Кострицкий.

Декоративные панели - легкие, но прочные - смогут выдержать перепады температур и повышенную влажность. Уже установлены эскалаторы, а скоро будет запущено и "сердце" станции. Работы опережают график.

"По первоначальным планам завершением строительства БКЛ был 23 год. Мы в прошлом году завершили строительство фактически 12 станций БКЛ, запустили их в декабре. Это было на полгода раньше - по плану был 22 год, мы сделали в 21", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Полностью завершить строительство станций Большой кольцевой линии и подготовить их к пуску с пассажирами также планируют досрочно - до конца этого года.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"