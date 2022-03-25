В Москве откроют более 10 новых перехватывающих парковок

Сейчас их около 80

Более 10 новых перехватывающих парковок откроются в столице до конца этого года. Большая часть из них будет расположена возле новых станций метро и будущего третьего диаметра, сообщает "ТВ Центр".

Всего в городе сейчас действуют 77 таких парковок. Они помогают разгружать дороги и экономить время в пути. Посмотреть, где находится подходящая стоянка и узнать, есть ли там свободные места, можно в специальном приложении или на сайте "Московский паркинг".

"Парковка будет бесплатной, если совершить не менее двух поездок, первая их которых от ближайшей станции. Так вы сможете быстро и удобно добраться до центра, а дороги не будут загружены", - рассказала представитель пресс-службы московского паркинга Татьяна Корнева.

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