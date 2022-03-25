В Москве продолжают собирать гумпомощь для беженцев из Донбасса

В столице работают десятки пунктов

В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Сейчас в столице работают десятки пунктов, куда горожане могут принести вещи и продукты.

Помощь принимают и активисты партии "Единая Россия". Особое внимание уделяют семьям с детьми, которые сейчас живут в пунктах временного размещения. В ближайшие время им доставят лекарства, канцтовары, игрушки, постельное белье и одежду, сообщает "ТВ Центр".

"Люди несут все, что они готовы передать тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Мы здесь видим много еды, много товаров первой необходимости, постельные принадлежности", - рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин, детей Татьяна Буцкая.

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