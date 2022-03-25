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В водопроводной воде в Павловском Посаде нашли личинки насекомых

15:12
  • пятница
  • 25 марта 2022

Проблему решают

Жители многоэтажки в Павловском Посаде не могут избавиться от комаров. Насекомые проникают в квартиры не через окно или вентиляцию, а более экстравагантным путём - через водопровод. Правда, в виде личинок. Но от этого не легче: жильцам приходится принимать душ вместе с опарышами. А о том, чтобы такую воду пить, и речи быть не может.

Сколько кран не чини, он все равно протечет. Эта поговорка меркнет на фоне того, с чем жители Павловского Посада столкнулись с приходом весны. Проблема, мягко говоря, экзотическая. Личинки комара-звонца обнаружились в кухонных и ванных смесителях по адресам переулок Интернациональный и улица Разина.

Павлово-Посадский водоканал и местная компания "Энергетик" обслуживают более 500 домов, включая проблемные. Первые жалобы поступили еще месяц назад. По словам главы организации, меры по устранению живности были приняты оперативно, как в феврале, так и в марте. Предположительно, причина в разгерметизации резервуара, во время чистки это повлияло на попадание в емкость комариных яиц. В таком состоянии колония могла легко переждать зимний сезон.

Если резервуар мог стать источником неприятностей, проблему должны остановить фильтры грубой и биологической отчистки. Уход от стандартов качества - это угроза здоровью жильцов.

Последняя экспертиза водоканала негативных изменений на линии водоснабжения не показала. Если проблема не решится в ближайшее время, то необходимо направлять запрос на еще одну независимую проверку, уже от Роспортребнадзора, причем, на все участки подачи воды.

Словом, время покажет, пойдет ли чистая вода из кранов домов в Павловском Посаде или так и останется с примесями.

Вячеслав Казаков, "ТВ Центр".

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В водопроводной воде нашли личинки насекомых
В водопроводной воде нашли личинки насекомых
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