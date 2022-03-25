Гастроли Александринки и "Виртуозы гитары": афиша на выходные в Москве

В столице пройдет множество интересных мероприятий

Впервые после трёхлетнего перерыва, вызванного пандемией, в столицу с гастролями приехал Александрийский театр. Именитая петербургская труппа привезла искушённой московской публике только лучшие спектакли. Ну а тем, кто не успеет купить заветный билет, тоже будет чем заняться на выходных.

Фантастические, романтические пейзажи. Величественные вершины гор. Пещерные города и руины древних башен. Это всё – Крым, такой знакомый и сказочный.

Получилось весьма символично. Историческому музею не так давно исполнилось 150 лет. А на этой неделе здесь открыли выставку художника-ровесника музея - Константина Богаевского. Одного из мастеров Серебряного века.

Его "киммерийский цикл" - посвящение древней Киммерии, восточному Крыму - от Судака до Керченского пролива. Так называл этот край еще Одиссей. А сам художник родился и большую часть жизни провел в Феодосии.

На выставке - более 100 экспонатов, посвященных жизни и творчеству художника. Не только картины, но и его письма, личные вещи.

Концерт для гитары с оркестром! В зале Чайковского стартовал главный в России фестиваль академической гитарной музыки. Здесь напоминают - классическая гитара - инструмент, на котором можно исполнять и произведения Бизе, Россини, и современных композиторов.

Публика услышит и любимые хиты - пронзительный Аранхуэзский концерт Хоакина Родриго, ставший уже визитной карточкой фестиваля, и латиноамериканские мелодии. Гитара будет звучать и соло, и в дуэтах, и ансамблях с другими инструментами.

После трехлетнего перерыва в Москве с гастролями - Александринский театр из Санкт-Петербурга. И это не просто гастроли - дни Александринки в столице. Начали со встречи худрука Валерия Фокина со студентами ГИТИСа. Продолжат лучшими и актуальными спектаклями.

Три спектакля большой формы - "Маузер" в постановке Теодоруса Терзопулоса, "Рождение Сталина" Валерия Фокина и оригинальная трактовка Николая Рощина пьесы Горького "Дети Солнца".

А в центре реабилитации временно бездомных животных "Юна" все готовятся к выставке. Выглядеть надо хорошо, сразу произвести впечатление и не упустить шанса встретить заботливого хозяина. Коту Абреку с предыдущим явно не повезло. Вынужден был гулять сам по себе, получил серьезные травмы. Ему сделали несколько операций.

На выставке их будет около сотни таких кошек и собак - пытливо заглядывающих в глаза. И если возникнет желание забрать кого-то из них домой, можно будет тут же пройти собеседование с зоопсихологами.

"Очень многие люди хотят завести питомца, но они морально, физически, финансово не готовы, да, и немногие это осознают, поэтому в ходе собеседования мы можем сказать, кто вам больше подойдет - кошечка или собачка, да и позволяют ли ваши жизненные условия приобрести питомца на данный момент", - рассказала зоопсихолог, сотрудник центра реабилитации временно бездомных животных "Юна" Яна Шкуренкова.

И если все сложится, нового друга в этот же день можно будет забрать домой.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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