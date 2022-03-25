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Анкара проигнорировала требования присоединиться к санкциям против России

13:10
  • пятница
  • 25 марта 2022

Власти не могут позволить своим гражданам замерзнуть

Турецкие власти не могут позволить своим гражданам замерзнуть без  российского газа. Присоединяться к введенным в отношении России санкциям Анкара не намерена, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган турецким журналистам.

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"Ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не может "отложить в сторону" отношения с Москвой.  Турция получает около половины потребляемого страной природного газа из России, в стране строится российскими специалистами АЭС "Аккую". По словам Эрдогана, с его подходом согласен и президент Франции Эммануэль Макрон.

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