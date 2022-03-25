Анкара проигнорировала требования присоединиться к санкциям против России

Власти не могут позволить своим гражданам замерзнуть

Турецкие власти не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа. Присоединяться к введенным в отношении России санкциям Анкара не намерена, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган турецким журналистам.

"Ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не может "отложить в сторону" отношения с Москвой. Турция получает около половины потребляемого страной природного газа из России, в стране строится российскими специалистами АЭС "Аккую". По словам Эрдогана, с его подходом согласен и президент Франции Эммануэль Макрон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"