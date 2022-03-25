ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве задержали украинского шпиона

13:22
  • пятница
  • 25 марта 2022

Задержанный пытался получить данные о спецоперации России

В Москве задержан по подозрению в шпионаже агент Службы безопасности Украины. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в столичном управлении Федеральной службы безопасности.
В Крыму поймали украинского шпиона

Как уточнили в УФСБ по городу Москве и Московской области, задержанный — уроженец города Харьков Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Республики Польши.

Подозреваемый в шпионаже был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под псевдонимом "Малыш". В 2019 году он прибыл в Московский регион, где для расширения возможностей для шпионажа поступил в один из ведущих вузов России на факультет политологии.

Рудась наблюдал за украинскими журналистами и политологами, работающими в России. Целью деятельности задержанного назвали сбор данных о военных, принимающих участие в спецоперации России по защите республик Донбасса. При попытке получения таких данных агент СБУ был задержан, сообщает РИА Новости.

Российский Уголовный кодекс предусматривает наказание за шпионаж в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет (ст. 276 УК России).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Задержание гражданина по подозрению в шпионаже
Задержание гражданина по подозрению в шпионаже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.