В Москве задержали украинского шпиона

Задержанный пытался получить данные о спецоперации России

В Москве задержан по подозрению в шпионаже агент Службы безопасности Украины. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказали в столичном управлении Федеральной службы безопасности.

Как уточнили в УФСБ по городу Москве и Московской области, задержанный — уроженец города Харьков Рудась А.В., имеющий двойное гражданство Украины и Республики Польши.

Подозреваемый в шпионаже был завербован в агентурный аппарат СБУ и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под псевдонимом "Малыш". В 2019 году он прибыл в Московский регион, где для расширения возможностей для шпионажа поступил в один из ведущих вузов России на факультет политологии.

Рудась наблюдал за украинскими журналистами и политологами, работающими в России. Целью деятельности задержанного назвали сбор данных о военных, принимающих участие в спецоперации России по защите республик Донбасса. При попытке получения таких данных агент СБУ был задержан, сообщает РИА Новости.

Российский Уголовный кодекс предусматривает наказание за шпионаж в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет (ст. 276 УК России).

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