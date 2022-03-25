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Кремль оценил предложение о воспевании России в школах

13:40
  • пятница
  • 25 марта 2022

С такой инициативой выступил Владимир Мединский

Предложение внедрить в российских школах воспевание страны и государственных символов не связано с официальной позицией властей государства. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В школах России введут церемонию поднятия государственного флага

24 марта помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил внедрить в российские школы традицию воспевания России и государственного флага. Мединский сослался на опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где ежедневно все занятия начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов.

Комментируя это предложение, Дмитрий Песков назвал ее инициативой одного из руководителей нашего военно-исторического общества, которая никак не связана с официальной позицией Кремля.

Пресс-секретарь президента предложил именно таким образом относиться к предложению Мединского, сообщает ТАСС.

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